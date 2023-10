Pizza con il miele, il nuovo trend lanciato da una tiktoker è virale: «Divino». Ma c'è chi non apprezza: è un crimine

di Redazione web

Sui social sta spolando un trend decisamente particolare: la pizza con il miele. A lanciarlo è stata una tiktoker di nome Natalie Ludwig, appassionata di cucina. La ragazza ha definito questo abbonamento come «divino» e ha aggiunto che: «Il miele sulla pizza è di classe». Su Tik Tok da subito si è aperto un dibattito tra chi sostiene di volerlo provare e chi invece l'ha definito «un crimine».

La pizza con il miele

Il profilo della tiktoker si chiama EatsByNat e ha fatto partire il trend dopo aver fatto un video in cui mostrava di mettere il miele sulla pizza e in cui diceva: «Per favore, andate a provare il miele sulla vostra pizza. Il miele e la pizza sono davvero una buona combinazione. È dolce e salato. È così divino». L'hashtag legato al trend è #honeyonpizza, ma non molti si dicono interessati all'abbinamento proposto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA