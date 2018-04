Cattivo odore dall'appartamento, dramma della solitudine: trovato morto in casa dopo 4 giorni

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dramma della solitudine in uno dei quartieri più popolosi di Brindisi. Un uomo di 60 anni è statostamattina nella sua casa al quartiere Commenda. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco allertati da alcuni vicini dell’abitazione dell’uomo, in via Toscana, preoccupati dall’intenso odore proveniente da un appartamento al primo piano.Non ottenendo risposta, i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento facendo la macabra scoperta nella camera da letto . Da quanto emerso l’uomo sarebbe morto da almeno quattro giorni. Il sessantenne viveva solo e aveva pochi parenti residenti fuori città. Solo qualche amico con i quali si incontrava saltuariamente.