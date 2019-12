Brindisi, bomba disinnescata: i 54 mila evacuati rientrano a casa

È cessato l'allarme a Brindisi dove sono state completate con successo e senza particolari problemi le operazioni di messa in sicurezza di un ordigno bellico del 1941. I 41 varchi sono ora aperti e i circa 54mila cittadini evacuati possono fare ritorno a casa. I primi a dover rientrare saranno coloro che abitano nel raggio di 500 metri dal luogo in cui si trovava l'ordigno. Sarà riattivata gradualmente anche la rete cittadina di distribuzione del gas. Ad annunciare la fine degli interventi è stata la stessa sirena che aveva dato il via all'evacuazione che ha riguardato migliaia di persone, molte delle quali avevano lasciato la città in anticipo. Domenica 15 Dicembre 2019, 13:24

