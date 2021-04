Si rifiuta di indossare la mascherina: caos al Bricoman

A fare compere ma senza la mascherina, in barba a divieti e prescrizioni. La donna si aggirava per i corridoi del centro commerciale Bricoman, di Cavallino in Puglia e nonostante le ripetute sollecitazioni del personale a indossare il dispositivo di sicurezza, la cliente, una cinquantasettenne del posto, si sarebbe opposta alla richiesta protestando animatamente.

L'intervento del carabiniere fuori servizio

Alla fine, la donna è stata invitata ad allontanarsi dall’esercizio commerciale da un carabiniere libero dal servizio che resosi conto di quanto accadeva è intervenuto invitando la cliente a indossare la mascherina e a uscire dal locale.

Giunti sul posto, i militari della stazione di Cavallino hanno provveduto a identificare e sanzionare amministrativamente la cinquantasettenne.

Gli altri controlli in provincia

Ieri, a Maglie, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un ventenne, dopo averlo fermato per un controllo stradale mentre era alla guida di un’autovettura, nel cuore della notte, in via Salvatore Fitto.

In particolare, le lancette segnavano le 00.40, e per motivare lo spostamento in orario non consentito, il ragazzo avrebbe esibito una autocertificazione che, dai successivi accertamenti svolti dai militari, è risultata essere fasulla.

Inevitabile dunque la denuncia all’autorità giudiziaria. Ma non finisce qui. Il giovane automobilista è stato anche destinatario di una sanzione amministrativa legata proprio al mancato rispetto dell’obbligo di permanenza presso l’abitazione che riguarda la fascia oraria dalle 22 alle 5.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 20:12

