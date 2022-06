Il piccolo Brian, morto annegato a 4 anni mentre giocava in mare: indagati i genitori

Sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte del piccolo Brian Puccio, il bambino di quattro anni annegato a Termini Imerese nel giorno della festa della Repubblica. I genitori del piccolo sono stati indagati nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo che è stata aperta per far luce sulla vicenda, un atto dovuto per eseguire un accertamento considerato altrimenti irripetibile.

Scondo una prima ricostruzione, Brian sarebbe annegato mentre giocava con altri bambini nello specchio d'acqua antistante la zona industriale di termini Imerese. ma solo l'autopsia stabilirà se il piccolo sia stato colto da un malore. L'ipotesi è che fatale potrebbe essere stato un attimo di distrazione dei genitori.

