Genitori passano attraverso la Ztl vietata 104 volte per portare il figlio a scuola: multa choc da 13mila euro

di Tommaso Cometti

Disavventura dal conto salatissimo per una coppia di Brescia. I due, per portare il figlio a scuola, sono entrati per oltre cento volte in zona Ztl e si sono ritrovati con una serie di multe salate a loro carico, per un totale che supera i 13mila euro. «La colpa è del navigatore, che ci ha indicato quella strada anche se impostato in modo diverso», hanno dichiarato per discolparsi.

La coppia: «Vogliono fare cassa»

I due sfortunati coniugi faranno ricorso al Giudice di Pace, ma hanno già iniziato a pagare le multe (che continuano ad arrivare e che, stando ad un calcolo delle infrazioni commesse, supereranno le 140). La coppia, però, si chiede come mai davanti a casi simili la Polizia Locale non provveda ad avvisare in tempo dell'errore e perché le contravvenzioni arrivino due mesi dopo l'infrazione, lasciando così reiterare l'errore ripetutamente. C'è il sospetto che il Comune così voglia «fare cassa», hanno detto i due.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 11:39

