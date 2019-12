Due ciclisti sono stati travolti e uccisi da un'auto nel Bresciano. Le due vittime hanno circa sessant'anni. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare ma l'automobilista, un 40enne sotto choc, avrebbe colpito in pieno le due bici perché accecato dal sole.



Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 15, sul posto ci sono i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.



Sabato 14 Dicembre 2019, 17:17

