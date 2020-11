Bovino in strada, l'auto si schianta e si ribalta: morti Matteo e Fabiana, fidanzati ventenni

Due giovani fidanzati, Matteo Pappalardo di 21 anni e Fabiana Basile di 20, sono morti la notte scorsa in un incidente tra Bronte e Randazzo, in provincia di Catania, sulla strada statale 174. Ci sono stati due distinti incidenti che hanno coinvolto due auto: entrambe si sono scontrate - in momenti diversi - con un grosso bovino. Nel primo incidente è rimasto ferito un ragazzo di 24 anni, nel secondo sono deceduti i due giovani fidanzati.

Il primo a scontrarsi con l'animale è stato il 24enne alla guida di una Lancia Delta: è stato soccorso e portato in ospedale a Bronte, medicato per le ferite riportate e dimesso con una prognosi di cinque giorni. Mentre era in corso il recupero della vettura incidentata, è arrivata sul posto una Opel Corsa guidata da Pappalardo, con a bordo la sua fidanzata Fabiana: forse per l'alta velocità, l'auto è andata a impattare prima sul bovino, che era ancora sul ciglio della strada, e poi contro il carro attrezzi Turbo Daily in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta.

Nell'impatto violentissimo l'auto si è ribaltata più volte e i corpi dell'automobilista e della passeggera sono stati scaraventati lontano dalla loro vettura, a circa 300metri dall'impatto, perdendo subito la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA