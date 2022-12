Bongiorno come Meloni, mamme al potere: coccole e gelato con il figlio in centro a Roma FOTO

di Redazione web

Donne forti, di successo, ma soprattutto mamme. Sono i volti del governo, che ha lanciato la rivoluzione partendo dal suo punto di riferimento, Giorgia Meloni. Prima al Quirinale per il giuramento, poi a Bali per il G20, la premier ha portato con sé la figlia Ginevra (ricevendo anche qualche critica dal'opposizione) per ricordare a tutti l'importanza della famiglia. Come lei, in una fredda giornata di fine autunno, la senatrice Giulia Bongiorno è stata immortalata dal re dei paparazzi Rino Barillari a passeggiare con il figlio per le vie di Roma.

Coccole e gelato

La presidente della 2° commissione di giustizia ha comprato un gelato al piccolo e sorride spensierata in piazza San Lorenzo in Lucina, a due passi dal Parlmaneto. Un momento di pausa dall'enorme mole di lavoro che l'aspetta. Destino con condivide con i colleghi della maggioranza, alle prese con la corsa verso l'approvazione della manovra 2023. Entro il 31 dicembre servirà il via libera delle Camere o si andrà all'esercizio provvisorio. Meloni ha già detto che sarà pronta a sacrificare anche Natale, pur di raggiungere l'obiettivo. Perché davanti al bene del Paese, le mamme sanno quello che devono fare.

