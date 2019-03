Bomba a Sperlonga: fanno esplodere il Comune per rapinare il bancomat

Hanno preso di mira il bancomat di Piazza Europa a Sperlonga e, per ripulirlo, non hanno esitato a far esplodere il Comune. Lo sportello si trova infatti al primo piano dell'edificio che ospita il municipio.

L'episodio questa notte, attorno alle 4.



Completamente distrutto l'ufficio anagrafe che si trovava al primo piano. A rendere difficoltose le indagini dei carabinieri della locale stazione, il fatto che nessuno, dopo la deflagrazione, abbia dato l'allarme.

Ad accorgersene è stato questa mattina l'addetto alle pulizie.



I militari ora dovranno visionare le telecamere della "Sperlonga Turismo" che, con un servizio di webcam, mostrano in rete alcuni angoli della Perla del Tirreno, tra cui anche Piazza Europa, h24.

Non è escluso tuttavia che i malviventi, di certo non di primo pelo, abbiano individuato un sistema per sfuggire agli occhi elettronici.

