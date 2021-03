Nasconde una videocamera dentro la mascherina Ffp2 per passare l'esame della patente: denunciato

Il copione ai tempi del Covid. Un uomo a Bologna ha tentato di fregare tutti con una mossa che si potrebbe definire geniale se solo non fosse illegale e non riuscita. Per passare l'esame della patente ha pensato bene di nascondere una videocamera dentro la mascherina Ffp2 per riprende il monitor dove veniva proiettati i quiz da svolgere. Le immagini venivano trasmesse in diretta a un complice che poi suggeriva le risposte facendo vibrare il cellulare tenuto in tasca dall'esaminando. Una vibrazione corrispondeva a vero, due vibrazioni a falso.

La furbata però non è riuscita perché gli esaminatori della Motorizzazione hanno notato gli stani movimenti dell'uomo con la testa e il piccolo foro presente sulla mascherina. Invitato a togliersela è stato smascherato immediatamente. L’esame per il 50enne è finito lì ed invece della patente ha portato a casa una denuncia da parte degli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 21:21

