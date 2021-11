Bologna, calciatore 19enne pestato da un gruppo di magrebini: vittima di una vendetta

Nella notte tra sabato e domenica, un calciatore di 19 anni, promessa della Primavera del Bologna Fc, è stato aggredito da un gruppo di cinque ragazzi, di origine magrebina, davanti a una discoteca in via Maserati, in periferia a Bologna. Il calciatore è stato vittima di una vendetta da parte del gruppo che lui stesso aveva segnalato alla sicurezza del locale per comportamenti molesti.

A riportarlo è il Resto del Carlino. Il 19enne stava trascorrendo una serata tra amici in discoteca e, poco distante da lui, c'era un gruppo di magrebini che ha cominciato a lanciare cubetti di ghiaccio verso il suo tavolo. Intervenuti gli addetti alla sorveglianza, i ragazzi sono stati allontanti dal locale. Una volta uscito dalla discoteca, il 19enne, mentre aspettava la madre che lo venisse a prendere, è stato aggredito dal gruppo. Per lui 21 giorni di prognosi: ora è ricoverato all'Ospedale Maggiore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Mobile e della Scientifica per eseguire i rilievi, chiarire l'accaduto e individuare i responsabili.

