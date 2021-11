Palermo, muore in ospedale e i familiari devastano il pronto soccorso:«Scene da far west»

Una sessantenne, lunedì sera, è stata portata in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo per un infarto, ma nonostante il pronto intervento dei medici, la donna è morta. Alla notizia del decesso, i familiari hanno reagito con violenza, danneggiando il pronto soccorso: «Abbiamo assistito a scene da far west» raccontano i medici e gli infermieri.

«Hanno distrutto tutto quello che trovavano - continuano -, provocando danni per migliaia di euro».

Sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno bloccato i familiari e, dopo averli identificati, li hanno denunciati.

