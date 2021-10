Bologna, frontale tra due auto: ferita una bambina di 5 anni, è gravissima

Dramma nel bolognese dove una bimba di 5 anni è ferita in gravi condizioni dopo un brutto incidente stradale. Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Mercatale di Ozzano Emilia, nel Bolognese. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due utilitarie, sulla Provinciale Valle dell'Idice.

Su una delle auto viaggiava anche la bimba che, dalle prime informazioni, nell'urto sarebbe stata sbalzata in avanti. Soccorsa dal 118, è stata portata all'ospedale Maggiore e ricoverata con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone, un uomo e una donna di 22 e 44 anni, hanno riportato ferite di media gravità.

