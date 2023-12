Boato nei cieli di Venezia, aereo abbatte il muro del suono: paura in strada. Oggi, intorno alle 15.51, un boato ha fatto sobbalzare veneziani e mestrini: si tratterebbe del passeggio di un aereo militare che ha abbattuto il muro del suono. Il boato sarebbe stato avvertito in maniera distinta da Venezia isola alla terraferma. Immediate le segnalazioni ai vigili del fuoco e i commenti dei residenti su Facebook. «Si è sentito anche a Chirignago». E ancora: «Avvertito anche a Fossò».

Secondo caso

Stamattina lo stesso boato era stato avvertito nei cieli di Chioggia, da Sottomarina a Cavarzere. Anche in quel caso sui blog, dopo la preoccupazione iniziale, diversi residenti hanno commentato: «È stato un F16».

