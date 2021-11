'Ndrangheta, la moglie di un imprenditore ai pm: «Ridotti sul lastrico, mio marito dormiva in macchina»

Imprenditori lombardi prima «ridotti sul lastrico», attraverso meccanismi di estorsione «a tappeto» ed usura, e poi «sfruttati» per le loro competenze e con le loro imprese 'divorate' dai clan. È il quadro che emerge dal filone lombardo della maxi inchiesta contro la 'ndrangheta che oggi ha portato ad oltre 100 misure cautelari, per come è stato descritto dai pm di Milano Sara Ombra e Pasquale Addesso e dall'aggiunto della Dda Alessandra Dolci.

Leggi anche > Tra gli indagati un ex sindaco. In Lombardia sequestrata un'azienda

Ombra ha raccontato anche un particolare di una testimonianza della moglie di un imprenditore («una famiglia sul lastrico, sfrattata»), riportando le parole della donna: «Mio marito era costretto a dormire in macchina». Una «ndrangheta 2.0» che ha «cambiato rotta», stando alla descrizione di Dolci, con gli «imprenditori trasformati da vittime in strumenti di arricchimento e collusi».

Il pm Addesso ha chiarito che ad «unire» alcuni imprenditori lombardi alle cosche della 'ndrangheta è la «evasione fiscale», perché una volta che gli imprenditori accettano di far entrare la 'ndrangheta «la massimizzazione dei profitti» viene realizzata attraverso «l'evasione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA