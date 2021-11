'Ndrangheta, Dolci (Dda): «Da reati predatori sono diventati una società per affari»

Dall’indagine è emerso “un cambio di strategia della ‘Ndrangheta che è passata dai reati predatori di estorsione sul territorio a reati a connotazione economico imprenditoriali e quindi le evasioni fiscali e le bancarotte. Sono diventati una società per affari”, lo ha detto la coordinatrice della Dda milanese, procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, nel corso una conferenza stampa in procura a seguito di una vasta operazione antimafia in Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA