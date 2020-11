Black Friday, ecco le migliori offerte Amazon del 23 novembre 2020

Nella settimana del Black Friday 2020, Amazon propone una serie di offerte dai prezzi vantaggiosi. Sono già diversi giorni che Amazon sta proponendo migliaia di prodotti a prezzi imbattibili, d'altronde il Black Friday di Amazon si è imposto come il modo migliore per risparmiare e comprare prodotti garantiti.

Inoltre, tutti gli abbonati Amazon sanno che oltre alla possiblità di ricevere più velocemente i prodotti acquistati, il servizio Amazon Prime consente di vedere anche migliaia di film e serie tv esclusive su Amazon Prime Video. Ma non solo video, perché Amazon offre ai suoi clienti più affezionati anche l'iscrizione a Prime Music e Prime Reading, per ascoltare tutta la musica che si vuole e leggere ciò che piace.

Scopri tutte le offerte della Black Friday Week su Amazon

Anche oggi, Amazon, anticipa il Black Friday del 27 novembre 2020, con le migliori offerte del 23 novembre da non perdere.

Sulla vetrina Black Friday di Amazon, un notebook molto interessante, Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, con un display Display 15.6" molto luminoso, dotato della potenza del processore Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, e memoria RAM 8 GB. Sistema operativo Windows 10.

Tra le offerte imperdibili del Black Friday Amazon del 23 novembre 2020, c'è un super orologio, il Garmin Instinct Graphite Sportwatch. L'orologio, molto apprezzati dagli utenti di Amazon, è progettato sullo standard militare USA810 per la resistenza termica, agli urti e all'acqua. La batteria interna ricaricabile garantisce una durata fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità di risparmio energetico.

Sensore cardio da polso e oltre 20 app per lo sport precaricate con piani di allenamento running gratuiti Garmin Coach.

Altra super-offerta della settimana Black Friday 2020 del 23 novembre 2020, è la friggitrice di CalmDo ad aria da 12 litri, arricchita da 18 programmi, un moderno touch screen ed una potenza di 1500W che consente una friggitura perfetta. Compreso nel box di acquisto 10 accessori ed un pratico ricettario.

Una bella e performante macchina fotografica potrebbe essere un regalo perfetto per il prossimo natale. Amazon, oggi 23 novembre 2020, propone Fujifilm X-T200m, fotocamera digitale mirrorless da 24MP con obiettivo 15-45mm, schermo touch da 3,5 e possibilità di girare splendidi video a 4K.

Tempo da dedicare in casa, ma con gli attrezzi giusti. Ecco che Amazon tra le offerte imperdibili del 23 novembre 2020, propone una valigia degli attrezzi Tacklife, in alluminio, completa di strumenti da 136 pezzi, realizzati in materiale ad alta resistenza, per garantire che siano più resistenti in ambienti ad alta intensità.

Siete indecisi su quale giocattolo di Natale scegliere per vostro figlio? Nella settimana Black Friday, offre un'opprtunità che farà felici genitori e figli. Una super promo, che consente di acquistare due giocattoli risparmiando il 50% sul secondo articolo. Sulla pagina Amazon, Acquistane 2 e risparmia il 50% sul secondo, tantissimi giocattoli in promozione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 14:29

