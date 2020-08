Bimbo di 5 anni si accascia in spiaggia dopo il bagno: rianimato e portato in ospedale a Roma

Si accascia sulla sabbia dopo il bagno in mare davanti ai genitori increduli. Protagonista dell'episodio, accaduto oggi pomeriggio, un bimbo di 5 anni. Il piccolo si trovava in spiaggia, vicino il lido Lucio, quando è stato colto da malore. Il tempestivo arrivo dell'ambulanza del 118 Molise, giunta sul posto in 9 minuti, ha salvato il piccolo trovato dai sanitari in arresto cardiaco. Sottoposto immediatamente a massaggio e defibrillazione, è stato poi condotto al San Timoteo di Termoli dove è stato trattato. I medici in servizio ne hanno disposto il trasferimento in ospedale a Roma. Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 17:43