Bimba di due mesi sparita dall'ospedale Meyer di Firenze, era ricoverata per un femore rotto

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, portata via la notte scorsa dall', dove. Secondo una prima ricostruzione, la neonatache, come il padre, era sottoposta a una limitazione della potestà genitoriale.La donna, 30 anni, di nazionalità romena, era autorizzata ad accedere nel reparto del Meyer per accudire e dare da mangiare alla figlia. La piccola e i genitori al momento risultano irreperibili. La polizia ha denunciato la donna per sottrazione di minore.