Morta bimba di 6 anni: era stata ricoverata per shock settico tre giorni fa

di Redazione web

Non ce l’ha fatta la piccola di sei anni di Calimera, nel Salento, ricoverata in ospedale il giorno dell’Epifania per uno shock settico provocato da una grave infezione. Nonostante le intense cure somministrate dai sanitari del reparto di rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce, la bambina è morta nel tardo pomeriggio di oggi.

I fatti

La bimba aveva accusato un peggioramento delle condizioni di salute il 6 gennaio scorso ed era stata portata al pronto soccorso del “Dea” di Lecce dai genitori nella tarda mattina. La piccola era in coma. Dopo l’accesso in reparto, i sanitari che avevano eseguito i primi esami clinici ne avevo disposto il trasferimento d’urgenza nel reparto di rianimazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 22:39

