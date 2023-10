Bill Gates compra il castello di Portofino per 50-60 milioni: vuole farne un hotel extralusso (ma ci sono due ostacoli)

Lo chiamano "Il Castello" anche se il vero castello di Portofino è un altro. Ma Villa san Giorgio, affacciata sulla storica piazzetta e a strapiombo sul mare, ha tutte le caratteristiche di una nobile struttura. Bello, bellissimo, così bello che Bill Gates, magnate americano fondatore di Microsoft, non se lo è fatto scappare e per la cifra di 50-60 milioni di euro se l'è comprato. Si dice che ne farà un hotel di lusso da inserire nella catena "Four Seasons" acquisita nel 2021 a 2,2 miliardi di dollari dal principe saudita Alwaleed bin Talal.

L'incredibile Villa San Giorgio

Circa 1.200 metri quadrati, oggi suddivisi in mini-appartamenti di lusso affittati a grandi nomi come Loro Piana e la famiglia Armani, Villa San Giorgio è a dir poco spettacolare, ha un ascensore privato che trasferisce le persone direttamente in spiaggia (privata anch'essa) ed è stata di proprietà della baronessa Jeannie Watt Mumm, vedova del barone Mumm, ricordata ancora oggi a Portofino come "la signora del Castello di San Giorgio".

Il problema dello "sfratto" dei vip e le polemiche

Ora Bill Gates, nuovo signore del castello, dovrà affrontare due problemi non da poco: il primo è lo "sfratto" dei vip che negli appartamentini di quel castello passano le ore più liete e il secondo, anche più difficile da affrontare, l'ostacolo rappresentato dal piano regolatore. Tanto per chiarire: le ambizioni di hotellerie dovranno tenere conto della necessità di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Il castello di Portofino è a uso "abitativo residenziale" e per modificarne la destinazione ci vuole il doppio nulla osta del Comune e dell'ente Parco di Portofino. E su questo il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha ricordato che il piano regolatore è molto chiaro e «lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale.

Portofino, borgo marinaro tra i più amati al mondo, per molti è stata "casa" estiva di Silvio Berlusconi nella sontuosa villa di Paraggi (ex residenza di madame Bonomi Bolchini) e oggi di Pier Silvio che si è comprato Villa san Sebastiano. Negli ultimi mesi ci sono state le acquisizioni di Dolce e Gabbana, Jacquemuse e Louis Vuitton, ma è stato soprattutto il gruppo francese di Bernard Arnault ad aver fatto di Portofino la sua dependance italiana con l'acquisto dell'hotel Splendido (20° a livello mondiale tra gli hotel secondo la classifica di Condè Nast Traveller), dello Splendido Mare e dei bagni Fiore oltre alla Langosteria di Paraggi.

