Berlusconi, “buonuscita” di 20 milioni a Francesca Pascale: «Anche un milione l'anno di mantenimento»

Festini hard con sesso di gruppo, i video inviati al marito e al figlio

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 23:23

Tral’amore è finito già da qualche mese: ma non poteva certo finire senza il botto finale. E quest’ultimo arriva oggi, grazie alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale, secondo cui la Pascale avrebbe ricevuto una “buonuscita” milionaria da parte dell’ex compagno, nonché ex premier.Quasi otto anni dopo l’inizio della loro relazione, e quattro mesi dopo l’annuncio della fine dell’amore comunicato da una nota di Forza Italia, la bomba: la cifra scucita dal Cavaliere alla ormai ex fidanzata, al quale bisogna peraltro aggiungere un mantenimento di un altro milione all’anno.Una cifra enorme, mache Berlusconi doveva versare a: cifra poi annullata dalla Corte d’Appello di MIlano, prima del definitivo accordo tra l’ex presidente del Milan e la ex moglie che ha messo fine a 10 anni di battaglia legale. Con Francesca non è finita in tribunale, ma il Cav ha dovuto comunque mettere mano al portafogli.