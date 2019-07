Mamma e figlio con la Sla trovati morti in casa: lei stroncata da un malore mentre lo sollevava

RESPIRATORE AVEVA 8 ORE AUTONOMIA Il respiratore aveva una autonomia di 8 ore: già ieri pomeriggio il fisioterapista di Arrigoni aveva suonato al citofono, senza ottenere risposta, ma non si era allarmato, perché già altre volte gli era capitato di non trovare madre e figlio a casa. Così era ritornato questa mattina ma, non ottenendo di nuovo risposta, ha scavalcato il cancello dell'abitazione e ha visto i corpi attraverso una finestra lasciata parzialmente aperta, dando l'allarme. Vani i soccorsi del 118 per entrambi, morti già da ore, si presume appunto fin da ieri.

Martedì 2 Luglio 2019, 15:05

Un uomo di 44 anni,, è morto in provincia diinsieme alla mamma,, 71 anni. Una tragedia avvenuta a Terno d’Isola: madre e figlio disabile sono stati trovati in casa senza vita.Secondo la prima ricostruzione, la donna - che accudiva il figlio affetto da SLA - avrebbe avuto un malore mentre stava facendo alzare Thomas dal letto con un sollevatore: sospeso troppo a lungo in una posizione per lui anomala, il 44enne non è sopravvissuto, così come la madre. Entrambi sono stati trovati morti solo questa mattina dai vigili del fuoco: pare comunque che la morte risalga ai giorni scorsi.