Bebe Vio, show a Montecitorio per i 75 anni della Costituzione: «Ragazzi sognate, poche scuse e lavorate»

Bebe Vio, 26 anni, schermitrice, olimpionica di fioretto, protagonista a Montecitorio davanti alle massime cariche della Repubblica, in occasione della Cerimonia di celebrazione del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. La campionessa paralimpica ha ribadito l'importanza dello sport, che in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappre­senta un importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché uno strumento per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

Le parole di Bebe Vio sullo sport

«È molto bello essere qui a rappresentare i giovani. Settantacinque anni della Costituzione sono tantissimi, io ricordo qui l'articolo 34 che riguarda l'istruzione. Io l'ho vista come un mezzo per trasformare i sogni in obiettivi. Il sogno resta un sogno se resta nel cassetto, l'istruzione ci dà la possibilità di tirare fuori il sogno dal cassetto. La squadra che si crea con i compagni di classe è pazzesca, ti fa dire "arriviamoci insieme". Io mi sono finalmente laureata, è stata un'impresa, ma ce l'ho fatta. Tutti mi dicono come fai a fare tutto? In realtà siamo bravi ad inventarci scuse e dire "non ce la faccio", in realtà la mia fortuna è quella di avere una combo tra sport e scuola. Da domani avremo lo sport in Costituzione con l'ultima votazione qui alla Camera, io penso sia una cosa incredibile. Tutto questo per dirvi: ragazzi sognate, poche scuse e lavorate ». Lo afferma Bebe Vio campionessa olimpica di scherma nel corso della cerimonia alla Camera per i 75 anni della Costituzione.

La Cerimonia del 75esimo anniversario dall'entrata in vigore della Costituzione

In Aula a Montecitorio per la Cerimonia di celebrazione del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso della cerimonia, dopo l'indirizzo di saluto del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, l'intervento del presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e i Presidenti emeriti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Giancarlo Coraggio, per ricordare passaggi della giurisprudenza costituzionale più significativi attraverso i quali è stata data concreta attuazione al diritto all'istruzione e alla tutela e valorizzazione della cultura nella storia repubblicana.

Alla cerimonia, in diretta su Rai 2, apertasi con l'Inno d'Italia cantato da Andrea Bocelli, assistono studenti dell'ultimo biennio della scuola superiore e studenti universitari provenienti da atenei di diverse città italiane.

