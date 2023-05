Bebe Vio e la snowboarder Sara Baldo lanciano gli WEmbrace Games 2023, l’evento che “cambia le regole del gioco”

di Redazione web

Un evento pensato e realizzato per cambiare le regole del gioco. Il nuovo video con Beatrice “Bebe” Vio Grandis e la snowboarder Sara Baldo lancia ufficialmente l’invito a partecipare ai WEmbrace Games 2023, che si terranno lunedì 12 giugno dalle ore 20 presso lo Stadio dei Marmi di Roma. Lo spot andrà in onda nel formato da 15 secondi su Telesia e verrà trasmesso anche allo Stadio Olimpico di Roma in una versione estesa da 30 secondi durante le partite di Serie A Roma-Salernitana e Roma-Spezia.

Le atlete protagoniste del video fanno parte del team dell’Associazione art4sport Onlus, ideata e creata nel 2009 da Bebe Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio.

La serata è aperta a tutti ed è possibile prenotare il proprio posto gratuitamente al seguente link: https://wembrace-games-2023.eventbrite.it . Sarà possibile una donazione alla art4sport ONLUS.

L’evento

WEmbrace Games, evento nato nel 2011 con il nome “Giochi Senza Barriere” e giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, è una serata a scopo benefico caratterizzata da giochi scenografici e spettacolari all’insegna dell’integrazione. Il claim della manifestazione, “Cambiamo le regole del Gioco!”, richiama l’obiettivo principale, quello di ribaltare i preconcetti associati al gioco e allo sport, in un’ottica di inclusione sempre più allargata. A presentare, ci sarà ancora una volta il Trio Medusa, composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi.

Tra le otto squadre, provenienti da tutta Italia e dall’estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, ce ne sarà una targata Radio Deejay, Media Partner dell’evento, e un’altra selezionata da TikTok, Entertainment Partner dell’iniziativa.

L’obiettivo

La manifestazione avrà come fine una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Lo scopo dell’Associazione è quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico. La mission di WEmbrace - In quanto movimento, ‘WEmbrace’ (letteralmente ‘Noi abbracciamo’) intende promuovere l’inclusione, abbracciando ed esaltando ogni tipo di diversità, attraverso gli eventi e i progetti di art4sport. I tre appuntamenti annuali del movimento sono WEmbrace Games (a Roma), WEmbrace Awards (a Milano) e WEmbrace Sport (a Milano).

L’evento è supportato dai Main Partner Toyota, Sorgenia, Algida e Rilastil con il sostegno di Intesa Sanpaolo, dall’Entertainment Partner TikTok, dai Partner Tecnici Nike, Jeio, Tassoni e Ottobock, dai Media Partner Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Radio Deejay, Telesia e Leggo, con l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio di CIP, CONI, Sport e Salute, Comune di Roma e Croce Rossa Italiana. Sarà inoltre presente Sky Sport.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 17:58

