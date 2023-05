Bebe Vio si è laureata (tesi scritta in una settimana): «Un "titolo" da mettere in bacheca». Poi il mega party in villa

di Redazione web

Dottoressa Beatrice Vio. Anche stavolta ce l'ha fatta. E c'era da aspettarselo da una come Bebe Vio. La campionessa paralimpica lunedì, 15 maggio, si è laureata alla John Cabot University di Roma. Un traguardo sudato, soprattutto per quanto accaduto negli ultimi giorni: alla giovane atleta era stato infatti rubato il pc sul quale aveva scritto la tesi, ma lei è riuscita a riscrivere tutto da zero e laurearsi in tempo. E a festeggiare, ovviamente: alla cerimonia di laurea è seguito un mega party con gli amici in cui Bebe ha dato sfogo alla tensione accumulata prima del grande tragardo.

Bebe Vio si è laureata: «Nuovo titolo per la bacheca»

«Il mio nuovo "titolo" da mettere in bacheca!», esordisce la 26enne nel post social in cui condivide alcune foto della sduta di laurea in compagnia di parenti e amici. «Per tutte le notti prima degli esami - continua -. Per tutti gli "accetto anche un 18". Per tutti i "stavolta non so niente". Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso». E poi la conclusione: «Stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni».

La festa

Insieme a Bebe per tutto il tempo ci sono stati mamma Teresa e papà Ruggero, ma anche l'amica e compagna di corso Becky.

La tesi rubata

È giovedì 27 aprile quando Bebe Vio, di rientro da Nimes dove si è tenuta la Coppa del Mondo, va a cena fuori e in un ristorante di via Cremona, a Roma, le rubano la borsa. Dentro c'erano alcuni effetti personali tra cui il computer sul quale aveva scritto e salvato la tesi di laurea che avrebbe dovuto consegnare l'indomani. Un elaborato sulla storia e sulla disabilità e su come le società, nel corso dei secoli, si sono rapportate al tema.

Nonostante l'atleta fosse riuscita a localizzare l'air-tag legato al mazzo di chiavi e si fosse recata dove suggerito insieme a polizia e carabinieri, non è riuscita a recuperare alcunché. Inutili anche gli appelli lanciati sui social: «Almeno ridammi la tesi». Ma Bebe ha sfruttato la settimana supplementare concessa dall'Ateneo ed è riuscita a riscrivere il suo elaborato in tempo per la laurea.

