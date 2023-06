Bebe Vio e Totti protagonisti a Roma dei WEmbrace Games

di Lorena Loiacono

La stella del fioretto scende in campo allo Stadio dei Marmi per uno sport inclusivo, che possa abbracciare tutti. Tornano a Roma infatti, lunedì 12 giugno, gli WEmbrace Games: 8 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, per mettersi alla prova con giochi scenografici e spettacolari. «Perché noi - ha detto Bebe Vio durante la presentazione ieri in Campidoglio - vogliamo abbracciare l’inclusività. Quest’anno nella mia squadra ci sarà una grande novità: giocherà con noi Francesco Totti, il Capitano. Da romanista per me è un vero piacere: erano anni che ci speravo».

Al suo fianco i ministri per le disabilità, Alessandra Locatelli, e per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che ha parlato della possibile unione del Comitato olimpico e paralimpico: «Un giorno non lontano ci sarà, per me è già così”. Su questo è intervenuto anche il presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli: «credo che i tempi siano maturi, su questi temi non possono esserci fronti contrapposti». È intervenuto anche il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli: «Siamo felici di abbracciare questa iniziativa.

