Mattarella: «Economia in salute contribuisce a bene democrazia»

«Un' economia in salute contribuisce al bene del sistema democratico e della libertà, alla coesione della nostra comunità». A sottolinearlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemblea di Confindustria. Il Capo dello stato cita un discorso di Roosevelt in cui disse che «l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa» per poi osservare che anche adesso così come allora si deve «richiamare il legame, per quanto possa a molti apparire scontato, tra economia e democrazia».

Cosa ha detto Mattarella

«Se c'è qualcosa che una democrazia non può permettersi è di ispirare i propri comportamenti, quelli delle autorità, quelli dei cittadini, a sentimenti puramente congiunturali. Con il prevalere di inerzia ovvero di impulsi di ansia, di paura». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemblea di Confindustria a Roma.

«Con due possibili errori: una reazione fatta di ripetizione ossessiva di argomenti secondo i quali, a fronte delle sfide che quotidianamente la vita ci presenta quotidianamente, basta denunziarle senza adeguata e coraggiosa ricerca di soluzioni.

