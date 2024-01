L'aereo ha un guasto e il volo non parte: viaggiatori festeggiano Capodanno in aeroporto con brindisi e trenino VIDEO La partenza era prevista per le 22. E invece di Budapest hanno celebrato il 2024 nello scalo di Bari







di Redazione web Capodanno a Budapest? Magari, avrà pensato qualcuno, troppo banale. Più esotica la scelta di un brindisi di mezzanotte in aeroporto. Ed è quello che hanno vissuto, loro malgrado, i viaggiatori del volo che da Bari sarebbe dovuto partire ieri alla volta della capitale dell'Ungheria. Il vettore di Wizzair, però, ha avuto un problema tecnico - probabilmente un guasto - e i viaggiatori si sono ritrovati a mezzanotte (la partenza era prevista per le 22) in aeroporto a Bari. @cicciocarluccio #puglia #bari #bitlivequotidianoonline #capodanno #2023 ♬ Disco Samba - Two Man Sound Musi lunghi e richieste di risarcimento, sì, ma non solo: anche un brindisi con lo spumante e persino un trenino improvvisato nei locali dell'aeroporto di Bari. Adesso, è chiaro, si aprirà la partita dei rimborsi (anche perché pare che il volo fosse previsto addirittura per il 30, poi rinviato a causa di problemi), ma nel frattempo potranno dire di aver vissuto un Capodanno... quanto meno singolare. Video Bit Live Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA