Cade dalla barca e annega un famoso ambientalista tedesco alla vigilia del compleanno: era in vacanza con la moglie

ROSOLINA - Il professor, tedesco di Monaco, è morto oggi, 11 agosto, al largo di Marina di Porto Fossone, in Veneto nella provincia di Rovigo, in corrispondenza della foce dell'Adige, nella sua barca, un catamarano. Hengstenberg è un famoso ambientalista, ricercatore del Max Planck Institute e imprenditore, noto difensore dell'ambiente e del clima, insignito della prestigiosa Croce al merito della Reubblica federale di Germania. Hengestenberg avrebbe compiuto 75 anni proprio lunedì 12 agosto.Era in vacanza con la moglie, e stava, pare, effettuando dei lavori sul ponte, quando è caduto in acqua. La moglie ha dato l'allarme, sono subito intervenuti i vigili del fuoco, un elicottero ha perlustrato la zona, poi sono arrivati anche i sommozzatori da Mestre. Dopo alcune ore, è stato ritrovato il corpo senza vita. I carabinieri stanno cercando di appurare le cause della morte: forse un malore, o forse cadendo l'uomo ha battuto la testa sullo scafo.