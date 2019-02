Bimbo di tre anni torna a casa dall'asilo e muore sotto gli occhi della nonna

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unè morto a, in provincia di Imperia, nella serata di ieri: una tragedia consumatasi nella casa in cui il piccolo viveva con la famiglia, e raccontata dai quotidiani locali. Il bimbo è tornato a casa dall’asilo Rodari, in via Pasteur: fino a quel momento il bimboTornato a casa dopo che la nonna era andato a prenderlo, il bimboed ha perso la vita dopo essere stato portato in ospedale: sul suo corpicino, ad una prima valutazione esterna, non sarebbero emersi segni di violenza. È possibile che le autorità scelgano di far effettuare l’autopsia sul bambino deceduto per accertare la causa della morte: sulla vicenda indagano i carabinieri.