Bimbi uccisi dal padre, i tre sms alla moglie: «Hai rovinato la famiglia»

Vengono a galla tre nuovi inquietanti messaggi accusatori di Mario Bressi alla moglie. Il dito è puntato sempre sulla fine del matrimonio come causa scatenante della violenza omicida. Sono tre i messaggi WhatsApp che l'uomo che ha ucciso i suoi due figli gemelli di 12 anni nella loro casa di villeggiatura in Valsassina e poi si è tolto la vita, ha inviato tra le 2 e le 3 di ieri alla moglie, Daniela Fumagalli. L'ultimo dei messaggi, da quanto emerge dalle indagini, sarebbe in realtà una lunga lettera in cui l'uomo, 45 anni lancia pesanti accuse alla moglie ritenendola colpevole di aver rovinato la loro famiglia.

Valsassina. «Dopo la quarantena abbiamo perso un pò il legame ed ecco che oggi 27 giugno abbiamo perso i legami del tutto...». Una verità amara, scritta a pennarello nero su un foglio a quadretti e la calligrafia da bambina, in una delle lettere che alcuni amichetti hanno lasciato appese all'ingresso della palazzina a Gessate (Milano), dove dal 2003 vive la famiglia di Elena e Diego, i due 12enni ammazzati dal papà. «Il primo giorno che vi ho visti insieme ho pensato: non potremmo mai essere amici... ma poi abbiamo iniziato a legare ed ero molto felice», è scritto ancora nella lettera. La tragedia vista con gli occhi degli adolescenti, degli amichetti di Elena e Diego , uccisi dal padre in. «Dopo la quarantena abbiamo perso un pò il legame ed ecco che oggi 27 giugno abbiamo perso i legami del tutto...». Una verità amara, scritta a pennarello nero su un foglio a quadretti e la calligrafia da bambina, in una delle lettere che alcuni amichetti hanno lasciato appese, dove dal 2003 vive la famiglia di Elena e Diego, i due 12enni ammazzati dal papà. «Il primo giorno che vi ho visti insieme ho pensato: non potremmo mai essere amici... ma poi abbiamo iniziato a legare ed ero molto felice», è scritto ancora nella lettera.

Di Elena «ricordo quando mi dicevi di farti le trecce prima di andare in palestra. Vi voglio molto bene, non potete immaginare quanto». Appesi al cancello della villetta, anche alcuni palloncini e un mazzo di fiori. Un'altra lettera, battuta al computer e con un grande cuore rosso racconta i momenti quotidiani dei 12enni con gli amici: «Vi ricordate quando facevamo i compiti insieme che ogni volta voi urlavate e io morivo dal ridere? Vi adoro siete i migliori amici di sempre», scrive una di loro ricordando Elena come «un'amica molto speciale» e Diego come «il mio migliore amico maschio, non me lo perdonerò mai che non ci sei più. Resterete sempre nel mio cuore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA