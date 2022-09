Le mamme vanno dal parrucchiere, due bimbi di due e quattro anni si sentono male: ricoverati in ospedale

Paura per due bambini a Salerno dopo che le mamme erano state in un negozio di parrucchiere: i due bimbi, di due e quattro anni, hanno avvertito un malessere, la bambina uno stato soporoso, il bambino una convulsione, in momenti diversi. Soccorsi dai medici dell'ospedale di Salerno e sottoposti a emogas, presentavano valori altissimi che hanno reso necessario il trattamento in camera iperbarica.

Successivamente i due bimbi sono stati trasferiti al Santobono di Napoli - uno in ambulanza ed un altro in elicottero - dove sono stati stabilizzati. Le loro condizioni, fortunatamente, sono buone al pari delle due mamme, una delle quali è stata ricoverata in Ginecologia in quanto al nono mese di gravidanza.

I soccorsi sono stati coordinati dai dottori Renato Gammaldi, Antonio Siglioccolo, Vittorio Caterina e Gaetano Imbimbo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno. I militari, guidati dal capitano Antonio Corvino, hanno posto sotto sequestro il negozio di parrucchiere. L'ipotesi è che l'intossicazione possa essere stata provocata da un malfunzionamento al sistema di aerazione. Ma le indagini continuano per ricostruire quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 10:10

