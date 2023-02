Violenza sessuale su due bambine: arrestato uomo di 60 anni. Denunciato dalla mamma

Un uomo di 60 anni è stato arrestato in provincia di Salerno per violenza sessuale aggravata e corruzione di due minorenni. L'uomo è originario di Cava de' Tirreni ma residente a Mercato San Severino. Adesso si trova in carcere, trasportato questa mattina dai carabinieri della stazione di Fisciano.

Le indagini

A emettere l'ordinanza di misura cautelare è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della medesima Procura della Repubblica, al termine delle indagini avvenute negli ultimi mesi. A far partire le indagini era stata la denuncia della madre delle due bambine coinvolte. I carabinieri hanno così ricostruito a tutti quelli che sono definiti «gravi e reiterati episodi di violenza», che le due minorenni avrebbero subito nel corso di diversi anni e continuati almeno fino al 2022. E così per lui questa mattina è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere.

