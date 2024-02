Neonata morta schiacciata mentre dorme nel lettone con mamma e papà, genitori indagati dopo l'autopsia: «Non è morte in culla»

di Redazione web

Per la morte della piccola Megan, bambina di 4 mesi deceduta lo scorso giugno, i genitori sono stati iscritti nel registo degli indagati dalla Procura di Vicenza per l'ipotesi di omicidio colposo. La neonata è morta a giugno mentre dormiva nel lettone con papà e mamma, a Rossano Veneto (Vicenza).

Non è morte in culla

L'iscrizione - scrive oggi il Giornale di Vicenza - è conseguente all'esito dell'autopsia, dalla quale è emerso che la piccola è deceduta per schiacciamento, e non per la cosiddetta "morte in culla".

Mentre la famiglia dormiva nel lettone, i genitori si sono accorti che la bambina era in sofferenza e hanno chiamato il 118, chiedendo aiuto e parlando di arresto cardiaco.

Il padre aveva avviato la rianimazione, seguendo le indicazioni del Suem, fino all'arrivo dell'ambulanza, che ha proseguito le manovre e condotto la piccola in ospedale a Bassano del Grappa, dove però è deceduta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 11:03

