Sfreccia in autostrada a 204 km all'ora: a bordo anche una bimba di quattro anni senza seggiolino e cinture di sicurezza

Nel giorno di Santo Stefano, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Stradale di Padova, impegnati in attività di contrasto alla velocità, hanno “fotografato” un uomo alla guida della sua autovettura che guidava ben oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge.

A tutta velocità

Gli operatori hanno, infatti, accertato nei pressi della Area di Servizio di Limenella Est, sull’Autostrada A4, che un conducente guidava la propria autovettura, una Bmw con targa prova tedesca, a 204 chilometri all’ora. La sanzione prevista per il superamento di oltre 60 km orari del limite consentito (130 km/h) è del ritiro della patente. Pertanto, si è subito attivata la collaborazione tra gli agenti della Polizia in servizio per evitare che l’alta velocità con cui procedeva la suddetta auto potesse costituire un pericolo concreto per il conducente e per gli altri utenti della strada.

Bimba a bordo

L’autista, cittadino albanese 25enne, viaggiava con altre tre persone a bordo, tra cui anche una bambina di 4 anni che, al momento del controllo non era seduta sul seggiolino ed era senza cintura di sicurezza. L’uomo è stato sanzionato per le suddette violazioni e gli è stata ritirata la patente di guida.

Giovedì 28 Dicembre 2023

