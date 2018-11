Auto si schianta contro un palo: morta una donna

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna di 77 anni di Pescara, Vanna Ciattoni, è morta la notte scorsa nell'ospedale di Chieti dove era ricoverata in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la Val di Foro, nel tardo pomeriggio di ieri. La donna era a bordo di una Toyota Yaris, condotta dal marito ottantenne, che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada contro un palo della luce abbattendolo. Lecondizioni della donna sono apparse subito piuttosto gravi ed era stata trasportata dal 118 in codice rosso. Illeso il marito. L'auto è stata sequestrata. Lunedì sarà effettuata l'autopsia.Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nor della compagnia di Ortona.