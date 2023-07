Auto piomba sul campo di beach volley di uno stabilimento balneare. L'uomo al volante colpito da un malore

di Redazione web

Avrebbe avuto un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto, il conducente 60enne, che è piombato sul campo di beach volley sul lungomare di Pescara, dello stabilimento balneare Cavallino Bianco, che per fortuna alle tre del pomeriggio era vuoto, non c'erano giocatori. L'uomo è rimasto ferito in seguito all'impatto, che stando alla sua testimonianza, sarebbe stato la conseguenza di un malore mentre stava guidando, scrive Il Messaggero.

Perso il controllo

