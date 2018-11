di Domenico Zurlo

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha attraversato in ritardo ilcon la sua auto, e la vettura è rimasta bloccata sui binari: fino ad essere travolta dal convoglio in transito eÈ successo in provincia di, precisamente a Petrosino, e le immagini sono state postate sul profilo Facebook di un utente.Nel video si vede il treno regionale 26669 che arriva a tutta velocità e, un furgoncino Fiat Doblò di colore blu. Inutile il tentato intervento di chi ha provato a fermare il treno o farlo rallentare per evitare l’impatto: il Doblò viene investito in pieno dal treno e fa un giro di 180 gradi, finendo gravemente danneggiato. Per fortuna non c’è stato comunque nessun ferito.