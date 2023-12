Auto con 3 persone a borodo prende fuoco in galleria, momenti di terrore per gli automobilisti: 15 persone intossicate

Auto prende fuoco: terrore in galleria. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio alle ore 16:45 circa lungo la Statale 77 nel comune di Serravalle del Chienti, in provincia di Macerata, per l’incendio di un’autovettura all’interno di una galleria. Sul posto sono intervenute le squadre di Visso, Camerino e di Foligno che hanno spento le fiamme, tratto in salvo gli occupanti delle auto che si transitavano in quel momento, rimasti bloccati dal fumo, ed alla messa in sicurezza dello scenario. Il personale del 118 ha preso in cura 16 persone. Sul posto Carabinieri, Polizia Stradale e Anas.

Quindici persone sono rimaste intossicate

L'incendio si è sviluppato dal cofano di una macchina e i tre occupanti sono riusciti a scendere dalla vettura prima che le fiamme avvolgessero tutta la carrozzeria. Il fumo sprigionato dal rogo ha però intossicato 15 persone che erano nelle automobili all'interno del tunnel, mentre si attendeva l'arrivo dei soccorsi.

