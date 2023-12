Incidente frontale tra due auto nel Salento: un morto e un ferito

di Andrea Tafuro

Un anziano morto ed una ragazza ferita gravemente: è questo il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 lungo la Statale Lecce - Maglie, all'altezza dello svincolo per Cavallino. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, pare che un anziano che viaggiava a bordo di una Fiat Panda bianca abbia imboccato la Statale contromano e si sarebbe schiantato contro un'auto che sopraggiungeva in direzione opposta.

I soccorsi



Nel violento impatto tra le due auto, le cui cause sono ancora in fase accertamento dalla polizia stradale intervenuta sul posto, l'uomo a bordo della Panda è morto mentre la ragazza di 29 anni che viaggiava a bordo dell'altra auto è gravissima in ospedale. La vittima è Giuliano Conte, 81 anni, di Maglie.

La seconda tragedia in poche ore

Solo questa mattina in un altro incidente sulla Ruffano-Surano ha perso la vita un ragazzo di 22 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 22:45

