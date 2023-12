Terrore sul bus degli studenti: il pullman "vola" sopra la bisarca, l'incidente choc

Un incidente tra un bus con a bordo una ventina di studenti ed una bisarca si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale tra San Vito dei Normanni e Brindisi.

Paura sul bus

Non si registrano feriti gravi: alcuni passeggeri sono stati medicati sul posto dal 118. Sulle cause dell'impatto sono in corso accertamenti della polizia locale di San Vito e dei vigili del fuoco.

Dopo lo scontro l'autobus ha travolto anche un veicolo che, a quanto si apprende, era in fase di discesa dalla bisarca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA