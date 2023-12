Domenico Mazzeo, morto a 13 anni dopo l'ora di educazione fisica: il dramma davanti ai compagni

di Redazione web

Si è accasciato al suolo, poco dopo aver terminato l'ora di educazione fisica a scuola. E poi è morto tra le braccia dei compagni. Choc a San Costantino Calabro, dove un bambino di 13 anni è morto giovedì mattina. Domenico Mazzeo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo spirando tra le braccia dei compagni.

Aperta un'inchiesta

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto una inchiesta per far luce sulle cause della morte. A dare l'allarme sono stati gli stessi compagni di classe che hanno avvisato l'insegnante. Sono scattati i soccorsi con l'intervento dei sanitari del 118 ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sono intervenuti anche i carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto e l'avvio delle indagini. Della vicenda è stata informata la Procura di Vibo Valentia che ha avviato le indagini. Il sindaco di San Costantino Calabro Nicola Derito ha stabilito per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale in segno di lutto. Sospese anche le attività in programma nel periodo natalizio in segno di rispetto per la famiglia del tredicenne.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 21:27

