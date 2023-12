Ragazzino urla affacciato dal finestrino della minicar in corsa, la bravata finisce sui social. «Fermateli prima che li pianga qualcuno»

di Alessia Perreca

La macchina sbuca a tutta velocità: a bordo della minicar ci sono due giovani, uno di loro però si sporge dal finestrino dell’auto in corsa. L’ultima follia arriva dalle strade di Aprilia. A riprendere l’ennesima bravata una conducente, giorni fa: quel “gioco” fortunatamente si è concluso senza provocare alcun danno, ma un’esperienza così pericolosa avrebbe certamente potuto causare gravi conseguenze per entrambi i giovani e per gli altri utenti della strada. La foto è rimbalzata sul gruppo social “Sei di Aprilia se” con un appello chiaro e diretto ai genitori dei due adolescenti: «Speriamo riconoscano i loro figli prima che si pianga qualche grosso guaio», scrivono.

Cosa è successo

Molte incognite e una sola certezza: quel folle gesto compiuto da alcuni ragazzi, giorni fa, ad Aprilia, avrebbe certamente cagionato un serio incidente stradale. L’immagine scattata da una donna ritrae il corpo di un giovanotto fuori dallo sportello di una macchina in corsa. «Ero anch’io in auto - racconta a “Il Messaggero” Cristina - e mi stavano accompagnando per le mie consuete terapie. Quell’auto è sbucata dal nulla nelle vicinanze di un supermercato e quei ragazzi correvano ed urlavano. Anzi, quando ho scattato la foto, il giovane aveva il corpo non totalmente fuori dall’abitacolo.

La reazione social

Lo scatto è stato poi pubblicato su un gruppo Facebook dividendo la numerosa platea tra coloro che si sono dimostrati indignati e chi, invece, ha voluto discolpare quell’azione frutto di un banale divertimento e quindi considerata come «un gesto che tutti abbiamo fatto», scrive un uomo. «Non so se sono gli stessi - ribatte un’altra utente - ma domenica, verso le 20, per poco non mi ficcavano sotto sulle strisce. Correvano come matti e non solo erano in due seduti sui finestrini che fumavano e strillavano». Le strade della Capitale sono state, spesso, teatri di tragici incidenti e avvenimenti insoliti, ma quanto accaduto ad Aprilia ha attirato l’attenzione degli altri guidatori e sollevato le ennesime ( comprensibili) preoccupazioni sulla sicurezza stradale. «I genitori - conclude Cristina - devono essere messi al corrente di quello che fanno i figli. E’ una questione di rispetto e di salvezza per gli anziani, per le persone disabili e per tutte le persone. Compresi anche i ragazzi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA