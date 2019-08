Ford Fiesta contro moto, muore un ragazzo di 28 anni

Tragico impatto frontale sulla strada Depressa - Tricase. Intorno alle ore 21 di questa sera, una Ford Fiesta si è scontrata contro una moto, all'altezza di un incrocio. Ad avere la peggio il ragazzo sulla moto, un 28enne: è stato portato in codice rosso in ospedale, in gravi condizioni, ma per lui non c'è stato niente da fare, è morto in ospedale. Ferito anche il conducente dell'auto, un 29enne di Tricase. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. Sabato 24 Agosto 2019, 23:00

