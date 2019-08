Yamaha 600 tampona il camion. Muore sul colpo a 26 anni: non aveva mai preso la patente

Un giovane aiuto cuoco di 26 anni di Brescia è morto in un tremendo incidente stradale avvenuto a Verona sulla Tangenziale Sud. Il giovane, alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, avrebbe tamponato violentemente un autoarticolato, restando ucciso all'istante. La fidanzata, che viaggiava con lui sulla moto, è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento dai sanitari del 118.



L'incidente ha provocato la chiusura della circolazione all'altezza dello svincolo con la Tangenziale Nord.



Il giovane era alla guida di una Yamaha 600, ma non risulta avere mai conseguito la patente.





Venerdì 23 Agosto 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA