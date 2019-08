Sabato 24 Agosto 2019, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Timore e sconcerto, questa mattina alla fiera di, per una donna che prima si è spogliata completamente nuda, poi si è messa tranquillamente a passeggiare in mezzo alla strada.Non solo, si è anche piazzata in mezzo alla strada sfidando le auto in transito: "Vuoi passare? Allora mi devi uccidere. Ne hai il coraggio?". Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha fermato la donna, una 66enne di Terre Roveresche, l'ha fatta rivestire e l'ha accompagnata all'ospedale di Fano.