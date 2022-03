L'aumento del carburante è costato 9 miliardi agli italiani negli ultimi 6 mesi

L'escalation dei listini dei carburanti alla pompa è costato in soli 6 mesi agli italiani oltre 9 miliardi per i maggiori costi di rifornimento alle auto. Nello stesso periodo lo Stato ha incassato oltre 25 miliardi a titolo di Iva e accise su benzina e gasolio. Lo rivela una indagine di Consumerismo e del centro ricerca di Alma Laboris Business School«, società specializzata in master, che ha analizzato l'andamento dei listini alla pompa degli ultimi 6 mesi per capire quanto sia costato alla collettività il »caro-carburante« e quanto abbia guadagnato lo Stato grazie ai rincari alla pompa

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA