Assegno unico, De Palo (Forum Famiglie): “Ottima notizia, ma ora Governo dia alle famiglie roadmap chiara”

“L’avvio dell’assegno unico e universale, proposta che da tre anni il Forum delle associazioni familiari porta avanti dialogando con tutti i partiti e i leader del mondo politico nazionale, è un’ottima notizia. Saremmo stati più contenti se, anche a causa dello spettro di possibili nuove restrizioni legate alla pandemia, tutto fosse partito già da gennaio 2021. D’altra parte, per noi è importante che finalmente si sia messa mano a una riforma concreta che mette al centro le famiglie”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.



“Adesso – prosegue il presidente del Forum Famiglie – le famiglie chiedono al Governo tempi certi di messa a regime, la conferma che ci saranno indubbi vantaggi per un gran numero di famiglie e comunque che nessuno perderà un centesimo rispetto all’esistente e che l’assegno avrà caratteristiche di universalità senza penalizzazioni per il ceto medio. Attendiamo – e non è cosa secondaria – di conoscere i parametri in base ai quali questo contributo verrà erogato. Si tratta di una misura che il Forum ha fortemente voluto e per la concretizzazione della quale ha lavorato sodo. Ecco perché ora è necessaria una roadmap che chiarisca alle famiglie come e perché questa riforma faciliterà loro la vita”, conclude De Palo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 19:57

